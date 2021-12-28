Видео ⟩ Погоня за машиной в Иманте - задержано двое
Во вторник, 28 декабря, сотрудники полиции после погони в Иманте задержали водителя автомобиля и его пассажира, свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.
Во вторник, 28 декабря, сотрудники полиции после погони в Иманте задержали водителя автомобиля и его пассажира, свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.
В социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлена погоня. Как видно на кадрах, за машиной гонятся три полицейских экипажа.
Представители Госполиции указали, что дополнительная информация о произошедшем будет доступна 29 декабря.
Видео: погоня полиции за машиной