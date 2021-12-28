Вт, 28.12.2021
Maxima может подтвердить, что в грузовых ящиках двух магазинов были обнаружены упаковки неизвестного происхождения. Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija
Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija
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Видео ⟩ Погоня за машиной в Иманте - задержаны двое

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник, 28 декабря, сотрудники полиции после погони в Иманте задержали водителя автомобиля и его пассажира, свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.

В социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлена погоня. Как видно на кадрах, за машиной гонятся три полицейских экипажа.

Представители Госполиции указали, что дополнительная информация о произошедшем будет доступна 29 декабря.

Видео: Погоня полиции за машиной


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