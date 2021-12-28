Украина будет претендовать на проведение Олимпийских игр

"Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура, позволяющая детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра. Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет", - сказал Гутцайт, который в 1992 году стал олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях.