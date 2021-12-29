Отрицал Covid-19: в Бельгии умер чемпион мира по кикбоксингу
Бельгийский кикбоксёр Фредерик Синистра умер от коронавируса. Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Бельгийский кикбоксёр Фредерик Синистра умер от коронавируса. Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
41-летний спортсмен в конце ноября был госпитализирован с Covid-19, когда тренер чуть ли не насильно заставил его обратиться за медицинской помощью. Позже бойца выписали из больницы и разрешили продолжить лечение дома, но через несколько дней осложнения дали о себе знать и впоследствии Синистра умер.
"Спасибо за вашу поддержку. Я выздоравливаю дома. Как и должно быть. Я вернусь в тысячу раз сильнее", - написал Синистра за несколько дней до смерти.
Синистра делал публичные заявления, в которых отрицал существование коронавируса и отказывался от вакцинации. Также он был против карантинных ограничений и критиковал действия властей Бельгии за вводимые ограничения среди населения.
Когда спортсмен сдал положительный тест на Covid-19 и попал в больницу, то он утверждал, что его возраст и физическое состояние защитят его от этого "маленького вируса".
Фредерик Синистра - трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу. За время своей профессиональной карьеры он одержал 39 побед и потерпел 9 поражений.