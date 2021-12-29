Ср, 29.12.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Отрицал Covid-19: в Бельгии умер чемпион мира по кикбоксингу

Бельгийский кикбоксёр Фредерик Синистра умер от коронавируса. Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

41-летний спортсмен в конце ноября был госпитализирован с Covid-19, когда тренер чуть ли не насильно заставил его обратиться за медицинской помощью. Позже бойца выписали из больницы и разрешили продолжить лечение дома, но через несколько дней осложнения дали о себе знать и впоследствии Синистра умер.

"Спасибо за вашу поддержку. Я выздоравливаю дома. Как и должно быть. Я вернусь в тысячу раз сильнее", - написал Синистра за несколько дней до смерти.

Синистра делал публичные заявления, в которых отрицал существование коронавируса и отказывался от вакцинации. Также он был против карантинных ограничений и критиковал действия властей Бельгии за вводимые ограничения среди населения.

Когда спортсмен сдал положительный тест на Covid-19 и попал в больницу, то он утверждал, что его возраст и физическое состояние защитят его от этого "маленького вируса".

Фредерик Синистра - трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу. За время своей профессиональной карьеры он одержал 39 побед и потерпел 9 поражений.


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