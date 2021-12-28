"Динамо", ведя в счёте 3:0, проиграло "Авангарду"

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Рижане к третьему периоду вели в счёте 3:0 благодаря голам Кристапа Зиле, Яниса Шваненбергса и Гинта Мейи, но в заключительном игровом отрезке омичи смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Голами в составе "Авангарда" отметились Арсений Грицюк и Оливер Каски, который оформил дубль. Автором победной шайбы стал нападающий Корбан Найт.

В данный момент рижское "Динамо" с 35 очками в 42 матчах занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Авангард" с 54 очками в 43 матчах идёт на 5-м месте на Востоке.