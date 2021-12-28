Вт, 28.12.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

В Финляндию не пустят невакцинированных путешественников

Фото иллюстративное. ФОТО: Reuters / Scanpix

Чтобы ограничить распространение омикрон-штамма коронавируса, Финляндия больше не впустит в страну иностранных граждан, которые не вакцинированы против Covid-19, во вторник сообщило Министерство внутренних дел Финляндии.

В дальнейшем в Финляндию можно будет въехать только путешественникам с отрицательным тестом на Covid-19 и доказательством полной вакцинации против Covid-19 или перенесенного заболевания.

Пресс-секретарь Погранохраны Финляндии сообщил новостному агентству AFP о том, что невакцинированные граждане других государств будут вынуждены вернуться обратно, не считая исключительных случаев - жителей Финляндии, работников существенных отраслей или дипломатов.

Новые правила вступят в силу 28 декабря и будут относиться и на граждан ЕС.

"Вне зависимости от происхождения иностранных граждан, всем нужно предъявить сертификат о вакцинации и негативный тест, сделанный в течение последних 48 часов", - объяснил представитель погранохраны Финляндии.


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