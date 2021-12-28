В Финляндию не пустят невакцинированных путешественников

В дальнейшем в Финляндию можно будет въехать только путешественникам с отрицательным тестом на Covid-19 и доказательством полной вакцинации против Covid-19 или перенесенного заболевания.

Пресс-секретарь Погранохраны Финляндии сообщил новостному агентству AFP о том, что невакцинированные граждане других государств будут вынуждены вернуться обратно, не считая исключительных случаев - жителей Финляндии, работников существенных отраслей или дипломатов.

Новые правила вступят в силу 28 декабря и будут относиться и на граждан ЕС.