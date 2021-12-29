Бундесвер планирует оборудовать военный городок для сил НАТО в Литве

Германия и Литва планируют построить в этой балтийской стране военный городок. На новом объекте будут размещены как литовские части, так и военнослужащие других государств НАТО, подтвердило оперативное командование вооруженных сил ФРГ - бундесвера - во вторник, 28 декабря.

Ожидается, что затраты на реализацию этого проекта не превысят 10 млн евро, заявил представитель командования агентству dpa. Германия и Литва сообща оплатят строительство городка в районе города Рукла в центральной части балтийской республики.