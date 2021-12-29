Коронавирус: европейские страны вводят новые ограничения, в США сокращают срок самоизоляции

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, однако, не стал вводить полный локдаун или комендантский час. Французские школы откроются 3 января, как и планировалось.

В субботу во Франции было зарегистрировано более ста тысяч новых случаев заражения - это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что число случаев заражения коронавирусом удваивается каждые два дня, предупредив о "мега-волне" новых инфекций.

Исследования показывают, что заболевание "Омикроном", по-видимому, протекает мягче, чем "Дельтой", и вероятность попадания в больницу на 30-70% ниже. Но существуют опасения, что бельгийцы могут не справиться с огромным числом заболевших.

Новые ограничения в Европе

Страны по всей Европе ужесточают ограничения по мере роста числа инфекций и распространения "Омикрона" по всему континенту.

В Германии ограничены общественные мероприятия, а тренажерные залы, бассейны, ночные клубы и кинотеатры в нескольких землях будут закрыты для публики. Число участников частных встреч вакцинированных людей также будет ограничены десятью.

Местные СМИ сообщают, что не менее 10 полицейских были ранены и около 100 протестующих арестованы в немецком городе Баутцен в понедельник во время демонстрации в знак протеста против новых мер.

Полиция в Словении ФОТО: Getty Images

С 3 января правительство Греции потребует, чтобы бары и рестораны закрывались до полуночи, а число посетителей за одним столиком будет ограничено шестью. По сообщению агентства Reuters, ресторанам разрешено обслуживать только посетителей за столиками, а в случае несоблюдения правил музыка в этих заведениях будет запрещена.

В Дании - стране с населением 5,8 млн человек - в настоящее время самый высокий уровень инфицирования в мире: 1612 случаев на 100 тыс. человек. За последние 24 часа зарегистрировано семь смертей. В стране сокращены часы работы баров и ресторанов.

Перед Рождеством Исландия сократила максимальное число участников общественных мероприятий на фоне стремительного роста заражений "Омикроном". До середины декабря в стране никогда не регистрировали более 200 случаев заболевания ежедневно, но за последние сутки было зарегистрировано 672 новых случая.

Во вторник вступают в силу ограничения на часы работы для баров и ресторанов в Финляндии. Бары закрываются в 18:00, а в ресторанах разрешено подавать еду до 20:00, если клиенты могут предъявить ковидные паспорта. Некоторые сети быстрого питания заявили, что также начнут закрываться в 18:00.

Ложные отрицательные тесты в Рождество в Австралии

Лаборатория в Сиднее сообщала сотням людей, что они не болеют ковидом, хотя на самом деле их тесты дали положительный результат. Сбой произошел из-за ошибки в обработке данных.

Тестирование в Австралии ФОТО: Getty Images

Лаборатория SydPath во вторник выпустила заявление с извинениями и сообщила, что ошибка, затронувшая в общей сложности 886 человек, произошла из-за того, что работники столкнулись с беспрецедентными объемами тестов.