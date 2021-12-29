Выявлено 1319 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1319 новых случаев Covid-19, поступила информация о 24 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1319 новых случаев Covid-19, поступила информация о 24 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
19 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, пять были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 540,9 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 582 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 737 были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 9906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 274 271 человека.
Статистика Covid-19 в Литве: 1948 новых случаев, 17 смертей
За минувшие сутки в Литве выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
11 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.
В больницах сейчас проходит лечение 1072 человека – на несколько десятков меньше, чем ранее, 109 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.