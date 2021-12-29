Выявлено 1319 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

тринадцать человек в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

19 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, пять были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 540,9 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 582 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 737 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 9906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 274 271 человека.

Статистика Covid-19 в Литве: 1948 новых случаев, 17 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

11 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

В больницах сейчас проходит лечение 1072 человека – на несколько десятков меньше, чем ранее, 109 из них находятся в реанимации.