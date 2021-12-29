Ср, 29.12.2021
Бесконечно готовить даже самый большой любитель готовки не может и не хочет - когда ты готовишь три раза в день для всей семьи, сломается даже такая семья, как мы - где и я, и супруга любим и умеем готовить. Павел Гогнидзе, ресторатор
Павел Гогнидзе, ресторатор

Выявлено 1319 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1319 новых случаев Covid-19, поступила информация о 24 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • три человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • тринадцать человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

19 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, пять были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 540,9 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 582 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 737 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 9906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 274 271 человека.

Статистика Covid-19 в Литве: 1948 новых случаев, 17 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

11 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

В больницах сейчас проходит лечение 1072 человека – на несколько десятков меньше, чем ранее, 109 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.


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