США присудили техническое поражение на МЧМ по хоккею. Матча с Россией не будет?

Такое решение было принято в связи с тем, что в составе сборной США было выявлено два случая заражения коронавирусом. Заразившиеся игроки были помещены на карантин, а матч сборных США и Швейцарии отменили - североамериканцам присуждено техническое поражение со счётом 0:1.

В одной группе с США и Швейцарией выступают Словакия, Швеция и Россия, которая должна сыграть против американцев в ночь на 1 января. Пока неизвестно, как сложится судьба оставшихся матчей сборной США на МЧМ-2022.

В группе "В" лидирует команда Швеции (шесть очков, два матча), следом идут американцы, швейцарцы и россияне (три очка), у словаков нет баллов.

В другом матче третьего игрового дня сборная Канады разгромила команду Австрии со счётом 11:2 (5:0, 1:1, 5:1). В составе победителей четыре шайбы забросил Коннор Бедард. Это стал самый молодой игрок в истории МЧМ, которому удалось забросить сразу четыре шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней и превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

Сборная Канады с шестью очками лидирует в таблице группы "А", а австрийцы без набранных очков занимают последнее, пятое место. В следующем матче канадцы 30 декабря встретятся с немцами, а Австрия на следующий день сыграет с Чехией.

Напомним, молодёжный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России выступает в группе "В" с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе "А" четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.