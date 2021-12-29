Приближается циклон: синоптики о погоде на первую неделю нового года

В последний день 2021 года температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов, в новогоднюю ночь будет дождь и снег, ожидается туман. Дороги будут очень скользкими. 1 января возможен сильный северный, северо-западный ветер, а в ночь на воскресенье, 2 января, температура воздуха местами опустится ниже -10 градусов.