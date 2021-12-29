Ср, 29.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Приближается циклон: синоптики о погоде на первую неделю нового года

ФОТО: LETA

По последним прогнозам синоптиков, с увеличением активности циклонов начало января в Латвии будет щедрым на осадки.

В последний день 2021 года температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов, в новогоднюю ночь будет дождь и снег, ожидается туман. Дороги будут очень скользкими. 1 января возможен сильный северный, северо-западный ветер, а в ночь на воскресенье, 2 января, температура воздуха местами опустится ниже -10 градусов.

На следующей неделе будут частые дожди и снегопады. По мере повышения уровня воды в результате оттепели и дождя на некоторых реках может возобновиться ледоход и затопление низин. Возможны также сильные снегопады.


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