Латвия подарила другим странам 545 200 доз вакцин от Covid-19

В отчете министр отмечает, что переговоры Европейской комиссии (ЕК) с производителями вакцин обеспечили равный доступ к вакцинам от Covid-19 для всех стран ЕС.

Ринкевич отмечает, что цифровой сертификат Covid-19, созданный в середине этого года, позволил возобновить безопасные путешествия как в ЕС, так и в третьи страны, которые присоединились к единой системе сертификатов. В настоящее время, по словам министра, созданная ЕС система объединяет 55 стран. Он подчеркивает, что Латвия будет выступать за единый срок действия сертификата во всех странах-членах ЕС, отталкиваясь от завершения полного курса вакцинации и факта получения бустерной вакцины.

В отчете говорится также о том, что с целью восстановления экономики Латвии и повышения устойчивости общества, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии Covid-19 для экономики, в 2021 году была начата реализация Инструмента восстановления ЕС. Латвия была одной из первых стран-участниц, разработавших и согласовавших план восстановления национальной экономики, и получила первый транш финансирования.