Кариньш: "Призываю каждого жителя не медлить и идти за бустерной вакциной"

Премьер также призывает население неукоснительно соблюдать ограничения на собрания на Новый год.

Кариньш напоминает, что, согласно имеющейся информации о новом омикрон-штамме коронавируса, он в несколько раз более заразен, чем самый распространенный на сегодняшний день штамм дельта. Чтобы остановить распространение штамма, важно укрепить первичную вакцинацию и расширить бустерную вакцинацию. Бустерная вакцинация повышает сопротивляемость организма омикрону и является лучшей защитой от тяжелого заболевания или смерти.

"Призываю каждого жителя не медлить и идти за бустерной вакциной в самое удобное место - в медицинские учреждения, к семейному врачу, предварительно записавшись на вакцинацию на сайте www.manavakcina.lv, по бесплатному телефону 8989, в живую очередь в пунктах вакцинации или местах выездной вакцинации. Призывайте к этому своих близких, друзей и коллег! Правительство обеспечило достаточные запасы вакцин, чтобы каждый житель Латвии мог пройти как первичную, так и бустерную вакцинацию", - говорит Кариньш.