Умер один из братьев Богдановых, прославившийся неудачной пластикой

Телеведущий и герой популярного мема Григорий Богданов скончался во Франции в возрасте 72 лет. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Причина смерти не уточняется. "Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года", - сказано в заявлении семьи.

Григорий Богданов родился во Франции в 1949 году в семье русского художника. Вместе с братом они вели научно-популярные программы на телевидении, а также публиковали статьи и книги, посвященные научной фантастике и философии. Также близнецы стали популярны из-за пластических операций, благодаря которым скорректировали скулы, подбородок и губы.