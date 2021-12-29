В штате Колорадо произошла стрельба. Несколько человек погибли
Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Колорадо в США в понедельник, 27 декабря, сообщила полиция, пишет AFP.
Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Колорадо в США в понедельник, 27 декабря, сообщила полиция, пишет AFP.
Мотивы стрелка неизвестны, но полиция утверждает, что он напал на определенных людей. Стрельба началась около 17:00 и проходила как минимум в четырех разных местах в Денвере и Лейквуде.
В Денвере стрелок убил двух женщин и ранил одного мужчину, и еще одного мужчину застрелил возле его дома.
Затем стрелок отправился в Лейквуд, где в тату-салоне убил одного мужчину и ранил одного человека, а в торговом центре была убита сотрудница.
Затем стрелок начал перестрелку в торговом центре с сотрудницей полиции, которая получила ранение. Однако полицейской удалось застрелить нападавшего.
Представитель полиции Лейквуда сказал, что раненая коллега чувствует себя хорошо, но ей нужна операция.
У нападающего обнаружили два оружия.