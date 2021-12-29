Ср, 29.12.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог
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В штате Колорадо произошла стрельба. Несколько человек погибли

ФОТО: HAWK HAWKINS via REUTERS/Scanpix

Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Колорадо в США в понедельник, 27 декабря, сообщила полиция, пишет AFP.

Мотивы стрелка неизвестны, но полиция утверждает, что он напал на определенных людей. Стрельба началась около 17:00 и проходила как минимум в четырех разных местах в Денвере и Лейквуде.

В Денвере стрелок убил двух женщин и ранил одного мужчину, и еще одного мужчину застрелил возле его дома.

Затем стрелок отправился в Лейквуд, где в тату-салоне убил одного мужчину и ранил одного человека, а в торговом центре была убита сотрудница.

Затем стрелок начал перестрелку в торговом центре с сотрудницей полиции, которая получила ранение. Однако полицейской удалось застрелить нападавшего.

Представитель полиции Лейквуда сказал, что раненая коллега чувствует себя хорошо, но ей нужна операция.

У нападающего обнаружили два оружия.

ФОТО: AFP / Scanpix

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