В штате Колорадо произошла стрельба. Несколько человек погибли

Мотивы стрелка неизвестны, но полиция утверждает, что он напал на определенных людей. Стрельба началась около 17:00 и проходила как минимум в четырех разных местах в Денвере и Лейквуде.

В Денвере стрелок убил двух женщин и ранил одного мужчину, и еще одного мужчину застрелил возле его дома.

Затем стрелок отправился в Лейквуд, где в тату-салоне убил одного мужчину и ранил одного человека, а в торговом центре была убита сотрудница.

Затем стрелок начал перестрелку в торговом центре с сотрудницей полиции, которая получила ранение. Однако полицейской удалось застрелить нападавшего.

Представитель полиции Лейквуда сказал, что раненая коллега чувствует себя хорошо, но ей нужна операция.

У нападающего обнаружили два оружия.