Путин призывает к более тесным связям между странами бывшего СССР
Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря, призвал к более тесным связям между странами, которые когда-то были частью Советского Союза, пишет DPA.
Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря, призвал к более тесным связям между странами, которые когда-то были частью Советского Союза, пишет DPA.
На традиционной неформальной встрече руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств - Путин сказал, что за последние десятилетия многое кардинально изменилось.
Путин отметил, что создание Содружества Независимых Государств в 1991 году было продиктовано как соображениями безопасности, так и экономическими соображениями.
Этот союз был образован незадолго до распада Советского Союза в конце декабря 1991 года.
Путин отметил, что в тех местах, где предполагалось, что будут поддерживаться тесные отношения, страны в конечном итоге развивались в разных направлениях.
Путин избегал упоминания Украины, которая вышла из Содружества Независимых Государств в знак протеста против аннексии Крыма Россией, и Грузии, которая вышла из Союза после нападения России в 2008 году.
Москва в последнее время настаивает на "гарантиях безопасности" от НАТО, включая обещание не расширяться дальше на восток.