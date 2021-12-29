Путин призывает к более тесным связям между странами бывшего СССР

На традиционной неформальной встрече руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств - Путин сказал, что за последние десятилетия многое кардинально изменилось.

Путин отметил, что создание Содружества Независимых Государств в 1991 году было продиктовано как соображениями безопасности, так и экономическими соображениями.

Этот союз был образован незадолго до распада Советского Союза в конце декабря 1991 года.

Путин отметил, что в тех местах, где предполагалось, что будут поддерживаться тесные отношения, страны в конечном итоге развивались в разных направлениях.

"Надо сказать, что связи, сохранившиеся с советских времен, в целом сыграли положительную роль", - добавил он.

Путин избегал упоминания Украины, которая вышла из Содружества Независимых Государств в знак протеста против аннексии Крыма Россией, и Грузии, которая вышла из Союза после нападения России в 2008 году.