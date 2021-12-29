Хорошие новости о коронавирусе? Они есть

Эти предварительные публикации исследований еще не подвергались независимой проверке, но они могут подтвердить более ранние исследования, проведенные в Южной Африке, где в основном у пациентов болезнь протекала в более легкой форме. Согласно южноафриканским данным, у инфицированных "омикроном" риск необходимости стационарного лечения на 80 процентов ниже, чем в случае с "дельтой". Однако было неясно, можно ли перенести результаты этого исследования на Европу из-за того, что общество в ЮАР в среднем намного моложе.

Среди вакцинированных госпитализаций с "омикроном" меньше

Данные исследования, проведенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс, тоже обнадеживают, говорит ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten). По его словам, в обществе, в котором подавляющее большинство вакцинировано (95% взрослого населения), количество госпитализаций с "омикроном" сократилось более чем наполовину по сравнению с "дельтой".

Однако чрезмерный оптимизм неуместен, потому что многое остается под вопросом. Более мягкое течение болезни также может быть связано с тем, что новым вариантом вируса теперь заражаются группы населения, которые имеют повышенный иммунитет благодаря прививкам или перенесенной ранее инфекции.

Тем не менее "омикрон" - очень заразный вариант, который распространяется намного быстрее, и в результате много людей заболевают за очень короткое время. Даже если он вызывает меньшее число тяжелых случаев болезни, новая волна пандемии может привести к тому, что система здравоохранения будет перегружена.

Пандемия близится к концу?

Если подтвердятся данные о том, что "омикрон" вызывает менее тяжелое протекание болезни, чем "дельта", то это может оказать значительное влияние на ход пандемии, потому что "омикрон" вскоре вытеснит предыдущий вариант, который все еще доминирует во многих частях мира.

Полностью искоренить коронавирус во всем мире за короткий промежуток времени не удастся. Вероятно, SARS-CoV-2 станет эндемичным, то есть глобальной пандемии больше не будет, но вирус будет снова и снова распространяться на местном уровне в определенное время точно так же, как вирус гриппа регулярно появляется зимой. Тогда мы сможем защитить себя от него с помощью ежегодной вакцинации, как и от гриппа.

Бустерные прививки эффективны против "омикрона"

Еще одна хорошая новость заключается в том, что вакцина от Novavax, которая недавно была одобрена в ЕС, по данным компании, дает эффективную защиту от варианта "омикрон". Дополнительная прививка повышает иммунный ответ, как показывает идущее сейчас исследование эффективности этой вакцины в качестве бустерной.

Вакцина от Novavax - это белковая вакцина, которая благодаря проверенной технологии производства является реальной альтернативой для скептиков вакцинации. Если люди принципиально не выступают против вакцинации, они вскоре могут быть привиты белковыми вакцинами, потому что такие препараты используются десятилетиями для защиты от полиомиелита, столбняка, гепатита B или гриппа.