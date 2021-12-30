Чт, 30.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Рецепт ⟩ Куриный холодец 🍗

Еще один рецепт к празднику от любительницы ПП-готовки Екатерины

Ингредиенты

  • 3 большие куриные ножки;
  • 2 морковки;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • петрушка;
  • 25 г желатина;
  • лавровый лист, душистый перец и соль по вкусу.

Приготовление: 

  1. Отвариваем курицу в течение 30 минут. Затем в бульон добавляем 2 очищенные морковки, луковицу, чеснок и специи по вкусу.
  2. Через час достаем курицу из бульона, остужаем и измельчаем.
  3. Бульон процеживаем через сито. Можно частично убрать ложкой жир с бульона, так как он получается достаточно наваристый.
  4. Лук и чеснок выбрасываем, а морковь используем для украшения готового холодца. В бульон добавляем петрушку и желатин.
  5. У Кати 1,5 литра бульона и 25 г желатина.
  6. На ночь в холодильник - и готово. 

Понравился рецепт? Оцените и эти: 


НАВЕРХ
Back