Рецепт ⟩ Куриный холодец 🍗

- 3 большие куриные ножки;
- 2 морковки;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- петрушка;
- 25 г желатина;
- лавровый лист, душистый перец и соль по вкусу.
- Отвариваем курицу в течение 30 минут. Затем в бульон добавляем 2 очищенные морковки, луковицу, чеснок и специи по вкусу.
- Через час достаем курицу из бульона, остужаем и измельчаем.
- Бульон процеживаем через сито. Можно частично убрать ложкой жир с бульона, так как он получается достаточно наваристый.
- Лук и чеснок выбрасываем, а морковь используем для украшения готового холодца. В бульон добавляем петрушку и желатин.
- У Кати 1,5 литра бульона и 25 г желатина.
- На ночь в холодильник - и готово.
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