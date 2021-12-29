Назван клуб, который потратил больше всех на трансферы в XXI веке

По данным источника, лондонский клуб с 2000 года потратил на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда евро. Большая часть расходов пришлась на период с лета 2003 года, когда клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович.

Самой дорогой покупкой в истории клуба стал трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку минувшим летом. "Челси" приобрел 28-летнего футболиста у миланского "Интера" за 115 млн евро.

Второе место в рейтинге занял "Манчестер Сити", который потратил на 100 миллионов евро меньше. Самое дорогое приобретение клуб также осуществил этим летом. "Горожане" за 117,5 млн евро приобрели 25-летнего футболиста "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Третье и четвёртое места поделили испанские "Реал" и "Барселона", расходы которых на игроков оцениваются в 2,2 миллиарда.