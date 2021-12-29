Ср, 29.12.2021
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Назван клуб, который потратил больше всех на трансферы в XXI веке

Футболисты "Челси" ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

Лондонский "Челси" потратил больше всех денег на трансферы футболистов в XXI веке, сообщает Transfermarkt.

По данным источника, лондонский клуб с 2000 года потратил на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда евро. Большая часть расходов пришлась на период с лета 2003 года, когда клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович.

Самой дорогой покупкой в истории клуба стал трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку минувшим летом. "Челси" приобрел 28-летнего футболиста у миланского "Интера" за 115 млн евро.

Второе место в рейтинге занял "Манчестер Сити", который потратил на 100 миллионов евро меньше. Самое дорогое приобретение клуб также осуществил этим летом. "Горожане" за 117,5 млн евро приобрели 25-летнего футболиста "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Третье и четвёртое места поделили испанские "Реал" и "Барселона", расходы которых на игроков оцениваются в 2,2 миллиарда.

Начиная с сезона-2000/2001 "Челси" пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка Английской лиги и Суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.


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