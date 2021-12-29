Бустерную дозу получила почти пятая часть всех привившихся от Covid-19

В Латвии 1,258 миллиона человек уже прошли курс вакцинации против Covid-19, получив обе вакцины или, в случае Johnson&Johnson, одну вакцину. 1,311 миллиона человек начали вакцинацию.

Таким образом, на данный момент 69,63% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину Johnson&Johnson, а 66,82% завершили процесс вакцинации, в том числе 19,26% получили бустерную вакцину.