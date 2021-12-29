RMS: решение РД прекратить продажу билетов у водителя - непродуманное

Поправки к обязательным правилам Рижской думы "Об использовании общественного транспорта в Риге" предусматривают, что с 1 января пассажиры не смогут приобретать билет на общественный транспорт в Риге за наличные у водителя, за исключением автобусов 22-го маршрута, идущих от аэропорта "Рига" до центра города.

Айзупиете заявляет, что "поспешность, с которой эти поправки были внесены и одобрены, вызывает опасения относительно того, было ли это решение хорошо продуманным". Она также подчеркивает, что исключение для пассажиров 22-го автобуса, являющихся иностранными туристами, может распространяться и на жителей регионов Латвии, которые, как и туристы, не являются постоянными пользователями общественного транспорта в Риге, и

их возможности покупать билеты заранее очень ограничены.

Айзупиете также сомневается в том, что перед принятием решения было проведено достаточное исследование, включая опрос рижан и жителей Рижского региона. Она выразила сомнения в том, что жители окрестностей столицы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом в Риге, имеют возможность быстро и легко заранее приобрести билет, и не вызовет ли такое решение неудобства и недовольство людей.

Айзупиете приводит в пример маршрутку номер 371, которой часто пользуются пожилые люди, так как она обеспечивает быстрый и легкий доступ к двум крупнейшим государственным больницам - "Гайльэзерс" и больнице им. Страдиня. Доля продаж билетов за наличные на этом маршруте достигает 6%, что составляет в среднем 1032 пассажира в месяц.

Айзупиете отмечает, что на продажу билетов у водителя транспортных средств Rīgas satiksme приходится от 0,4% до 1%, так как значительная часть пассажиров пользуются скидками. На маршруты RMS нет скидок, недельных или месячных билетов.

Существует несколько маршрутов экспресс-бусов, где ближайшие пункты покупки билетов находятся на расстоянии 1 км или даже 2,3 км от остановок.