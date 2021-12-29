Ср, 29.12.2021
Бесконечно готовить даже самый большой любитель готовки не может и не хочет - когда ты готовишь три раза в день для всей семьи, сломается даже такая семья, как мы - где и я, и супруга любим и умеем готовить. Павел Гогнидзе, ресторатор
Павел Гогнидзе, ресторатор

Видео ⟩ В Марупском крае столкнулись три машины: один человек пострадал

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Марупском крае в результате столкновения трех автомобилей на Рижской объездной дороге Саласпилс - Бабите пострадал человек, пишет LETA.

Около 12:30 произошло столкновение двух автомобилей с грузовиком.

По первоначальной информации, которой располагает полиция, в аварии пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение.

На месте аварии ограничено движение, оно регулируется по одной полосе.


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