Видео ⟩ В Марупском крае столкнулись три машины: один человек пострадал
В Марупском крае в результате столкновения трех автомобилей на Рижской объездной дороге Саласпилс - Бабите пострадал человек, пишет LETA.
В Марупском крае в результате столкновения трех автомобилей на Рижской объездной дороге Саласпилс - Бабите пострадал человек, пишет LETA.
Около 12:30 произошло столкновение двух автомобилей с грузовиком.
По первоначальной информации, которой располагает полиция, в аварии пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение.
На месте аварии ограничено движение, оно регулируется по одной полосе.
🇱🇻 Kravas un 3 vieglo auto avārija uz Rīgas apvedceļa #A5, starp #Jaunmārupe #Latvija un izgāztuvi.— BreakingLV (@breakinglv) December 29, 2021
📸 iesūtīja sekotājs pic.twitter.com/ElkSaePKdi