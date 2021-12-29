Видео ⟩ В Марупском крае столкнулись три машины: один человек пострадал

Около 12:30 произошло столкновение двух автомобилей с грузовиком.

По первоначальной информации, которой располагает полиция, в аварии пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение.

На месте аварии ограничено движение, оно регулируется по одной полосе.