КХЛ отменила Матч звёзд в 2022 году
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о переносе Недели звёзд - 2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о переносе Недели звёзд - 2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год.
Как пояснили в пресс-службе организации, это связано с напряжённой обстановкой по заболеваемости коронавирусом в мире и грядущими Олимпийскими играми, на которые, вероятно, отправятся большое количество игроков из клубов КХЛ.
"Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить её проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине", - говорится в официальном заявлении КХЛ.
КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и было принято решение о переносе Недели звёзд хоккея - 2022 на 2023 год.
Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков (NHLPA) объявили о решении не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 в Пекин. В связи с этим составы команд, которые отправятся в Пекин, будут укомплектованы игроками из КХЛ и европейских чемпионатов.