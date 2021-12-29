КХЛ отменила Матч звёзд в 2022 году

Как пояснили в пресс-службе организации, это связано с напряжённой обстановкой по заболеваемости коронавирусом в мире и грядущими Олимпийскими играми, на которые, вероятно, отправятся большое количество игроков из клубов КХЛ.

"Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить её проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине", - говорится в официальном заявлении КХЛ.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и было принято решение о переносе Недели звёзд хоккея - 2022 на 2023 год.