Алана Мамаева: "Только у нас футболист может купить кольцо за 12 млн и судиться за алименты"

"Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты. И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины", - написала Алана в сторис своего Instagram.