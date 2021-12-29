Алана Мамаева: "Только у нас футболист может купить кольцо за 12 млн и судиться за алименты"
Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, в своём Instagram высказалась об экс-супруге.
Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, в своём Instagram высказалась об экс-супруге.
Ранее новая подруга российского футболиста Надежда Санько опубликовала в соцсетях видео, в котором хвастается помолвочным кольцом за 12 миллионов рублей (144 тысячи евро).
"Это был самый сказочный и счастливый день…" - написала Надежда под публикацией в своём Instagram.
Алана Мамаева отреагировала на этот пост, упрекнув экс-супруга в скупости по отношению к собственным детям.
"Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты. И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины", - написала Алана в сторис своего Instagram.
Напомним, Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь. В декабре у футболиста закончился контракт с "Ростовом" и он подписал соглашение с "Химками".