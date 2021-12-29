Ср, 29.12.2021
Необходимо понимать, предназначался ли груз для нашего рынка или это была логистическая ошибка, из-за которой этот товар попал в Латвию. Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции
Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции

В Резекненском крае у трех человек нашли наркотики

Наркотики. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе в Аудриньской волости Резекненского края Государственная полиция обнаружила наркотические вещества у трех человек, сообщила представитель полиции Ольга Васильева.

Должностные лица Резекненского регионального отделения бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления, осуществляя оперативные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, задержали за хранение и реализацию наркотиков мужчин 1989 и 1990 г.рожд., у которых была обнаружена марихуана и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По словам Васильевой, во время проведения следственных действий по указанному уголовному делу был задержан еще один житель Резекненского края, мужчина 1994 г. рожд., у которого в результате обыска была изъята марихуана.

В общей сложности изъято около 250 граммов марихуаны, а также сигареты без латвийских акцизных марок.

Задержанные лица понесут ответственность по двум статьям Уголовного закона за незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или пересылку наркотических средств.


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