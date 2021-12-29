В Резекненском крае у трех человек нашли наркотики

Должностные лица Резекненского регионального отделения бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления, осуществляя оперативные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, задержали за хранение и реализацию наркотиков мужчин 1989 и 1990 г.рожд., у которых была обнаружена марихуана и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По словам Васильевой, во время проведения следственных действий по указанному уголовному делу был задержан еще один житель Резекненского края, мужчина 1994 г. рожд., у которого в результате обыска была изъята марихуана.

В общей сложности изъято около 250 граммов марихуаны, а также сигареты без латвийских акцизных марок.