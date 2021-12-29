Сын известного тренера Сандиса Клейнса победил на престижном боксёрском турнире

Юноши из Латвии - Бруно Булдерс (2004 год рождения) и Роналдс Клейнс (2005), представлявшие спортивную школу Falcons Latvija, вернулись из Украины с медалями. Бруно занял третье место в весовой категории до 60 кг, а Роналдс - сын профессионального тренера по боксу Сандиса Клейнса - принёс Латвии золотую медаль в весовой категории до 52 кг.

"Бруно попал в сложную группу, разделенную на две подгруппы - А и В. Если бы он выступал только в подгруппе В, то он бы однозначно добился победы. Но Бруно встретился на ринге с более опытными соперниками", - делится впечатлениями от соревнований тренер спортсмена Сандис Клейнс.

Роналдс Клейнс провёл два боя, одержав две победы. В полуфинале он оказался сильнее чемпиона Украины 2020 года среди юниоров, а в финале боролся с другим чемпионом Украины.

Впереди у Бруно и Роналдса турнир в Вильнюсе (15-20 марта 2022 года), затем чемпионат Европы в Софии, Болгария (10-22 апреля). Юные спортсмены также попробуют квалифицироваться на Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году.