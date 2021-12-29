Звезде сериала "ИП Пирогова" провели 10 операций
59-летняя российская актриса Елена Валюшкина призналась, что перенесла 10 операций и прошла через четыре ЭКО. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека".
59-летняя российская актриса Елена Валюшкина призналась, что перенесла 10 операций и прошла через четыре ЭКО. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека".
Валюшкина была замужем дважды. Первый ее брак был с преподавателем Леонидом Фоминым. Второй - с актером Александром Яцко. Вместе они прожили 20 лет, Елена родила двоих детей - Василия и Марию.
Оказывается, у актрисы было диагностировано бесплодие. Чтобы родить детей, она перенесла множество операций.
Валюшкина прошла сложное лечение и 4 раза делала ЭКО. Всего она перенесла 10 операций.
"У меня был диагноз - 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба", - сказала она в беседе с Борисом Корчевниковым.
Но дети не сохранили брак Валюшкиной и Яцко. Супруги развелись. О конкретных причинах расставания она говорит без подробностей. По ее словам, это был не развод, а освобождение. Елена Викторовна сейчас одинока, но не исключает, что в будущем может выйти замуж.