Россия вводит обязательные медицинские проверки для иностранцев
Россия со среды вводит обязательные медицинское проверки для иностранцев, а также дактилоскопирование, пишет dpa.
Россия со среды вводит обязательные медицинское проверки для иностранцев, а также дактилоскопирование, пишет dpa.
Согласно новому закону, с будущего года иностранцам каждые три месяца нужно будет осуществлять тщательные медицинские проверки, в том числе сдавать анализы крови, а в отдельных случаях - делать рентген и компьютерную томографию.
МИД РФ сообщил, что пытается добиться более благоприятных условий для работников иностранных СМИ и членов из семей.
Российско-Германская Внешнеторговая палата (АНК) уже предупредила, что новые требования могут оставить последствия для российской экономики.
Она призвала правительство смягчить требования.
Согласно правилам, иностранцам нужно будет проверяться на туберкулез, сифилис и ВИЧ, а результаты отсылать иммиграционным службам России. Обязательно нужно снять и отпечатки пальцев.
Лица, которые откажутся от проверок, могут лишиться разрешения на работу.
Власти России утверждают, что новые требования - мероприятия по защите здоровья, которые пойдут государству во благо.
В свою очередь "Новая Газета" выразила опасения, не идет ли в данном случае речь о дискриминации.
Пока что непонятно, должны ли будут иностранцы покидать страну, если у них констатируют заболевание, или же будут какие-то иные последствия.