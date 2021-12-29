В Риге полиция нашла у двух мужчин наркотики примерно на 300 000 евро

Изначально полиция выяснила, что неизвестное лицо или группа лиц предлагают в нескольких закрытых группах Telegram приобрести наркотики, проводя своего рода маркетинговую акцию, в частности, когда к группе присоединятся 100 участников, будут разыграны наркотические вещества.

25 ноября в Риге, в районе Сканстес, за незаконное приобретение и хранение наркотических и психотропных средств с целью реализации полиция задержала двух мужчин 1997 года рождения.

Роль одного задержанного была связана с хранением и реализацией веществ - преступная схема планировала создание на территории Риги нескольких тайников, в которых клиенты могли получать приобретенные наркотические вещества.

Галерея: Изъятые наркотики

В свою очередь второй мужчина был ответственным за деньги, в частности, он создавал для клиентов и отсылал им ссылку на электронный кошелек, где деньги конвертировались в криптовалюту. Таким образом, клиент платил за наркотики, чтобы затем распространитель наркотических веществ снова мог приобрести их за рубежом.

В ходе расследования было проведено несколько обысков, в результате которых было изъято большое количество одурманивающих веществ, в том числе 14 килограммов марихуаны и примерно 2,7 килограмма мефедрона.

Кроме того, изъяты наличные средства в размере 32 625 евро, а также десять кредитных карт на имя других лиц.

Полиция применила к задержанным меру пресечения в виде ареста, однако суд применил к задержанным залог в размере 50 000 евро за каждого, который задержанные заплатили, после чего они были освобождены.

После освобождения под залог полиция получила информацию, что ранее задержанный распространитель наркотических веществ, возможно, снова занимается тем же самым.

Полиция начала уголовный процесс и за контрабанду наркотических веществ 20 декабря повторно задержала мужчину 1997 года рождения, ответственного за реализацию наркотических веществ.

В ходе оперативных мероприятий было обнаружено и несколько посылок, в которых наркотические вещества прятались самым разным образом, например, в упаковках с кошачьим кормом и в книгах.

Всего в почтовых посылках стражи порядка нашли и изъяли 7,9 килограммов таблеток МDMA и 9600 марок LCD. В свою очередь во время обыска по месту жительства мужчины и во вспомогательных помещениях полицейские нашли еще 2,5 килограмма MDMA.