Чт, 30.12.2021
Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность Эгил Левитс об однополых семьях
Эгил Левитс об однополых семьях

Передача: В здании, в котором находятся помещения Министерства земледелия, произошел пожар

ФОТО: Raidījums "Degpunktā"

На площади Републикас в Риге загорелось многоэтажное здание, в котором находятся помещения Министерства земледелия, сообщает Degpunktā.

По информации передачи, в связи с произошедшим персонал был эвакуирован.

По неофициальной информации, возгорание началось в помещении серверной, размещенной на первом этаже здания.

Degpunktā сообщает, что спасателям удалось вовремя "поймать" пламя, и опасность многоэтажному зданию не грозит.

О пострадавших информации нет.


НАВЕРХ
Back