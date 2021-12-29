Передача: В здании, в котором находятся помещения Министерства земледелия, произошел пожар
На площади Републикас в Риге загорелось многоэтажное здание, в котором находятся помещения Министерства земледелия, сообщает Degpunktā.
На площади Републикас в Риге загорелось многоэтажное здание, в котором находятся помещения Министерства земледелия, сообщает Degpunktā.
По информации передачи, в связи с произошедшим персонал был эвакуирован.
По неофициальной информации, возгорание началось в помещении серверной, размещенной на первом этаже здания.
Degpunktā сообщает, что спасателям удалось вовремя "поймать" пламя, и опасность многоэтажному зданию не грозит.
О пострадавших информации нет.