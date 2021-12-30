В Риге открывается центр вакцинации в помещениях ATTA Center

Центр вакцинации будет закрыт 31 декабря и 1 января, но со 2 января 2022 года снова станет принимать клиентов в заявленном режиме.

Жителям по-прежнему будет обеспечена возможность пройти вакцинацию ближе к месту жительства или работы: пункты вакцинации в торговых центрах и в окрестностях Риги продолжат свою работу.

Сегодня пункты вакцинации в столице и ее окрестностях еще будут работать в обычном режиме, но в праздничные дни останутся открыты лишь некоторые. Со 2 января вакцинация будет доступна в Риге в торговых центрах Domina, Akropole, Dole, Saga и в пункте вакцинации на рынке в Иманте.

В Екабпилсе, в торговом центре Sēlija, вакцинация также будет возможна 31 января, 1 и 2 января с 10 до 16 часов.

На основании оценки потребностей по доступности вакцинации в ближайшем будущем планируется открыть дополнительные пункты вакцинации в самоуправлениях. В настоящее время центры вакцинации действуют в Даугавпилсе, Мадоне, Елгаве, Вентспилсе, Тукумсе, Алуксне, Лиепае, Бауске, Саласпилсе, Екабпилсе, Айзкраукле, Резекне и Талси.

Сегодня с 9 до 16 часов также можно привиться в Резекненском автобусе выездной вакцинации.