Видео ⟩ В супермаркеты не пускают без нужных документов: поправки вступят в силу с 31 декабря

В передачу обратился Валдис, который в рождественскую неделю хотел сделать подарок матери, которая живет в центре социального ухода. Перед посещением матери он отправился в торговый центр Alfa в Риге.

"Попасть внутрь с сертификатом и правами - проблема. Паспорт я оставил дома, живу в Агенскалнсе, сам без личного транспорта. Чтобы попасть обратно вовремя, мне просто не хватает времени, купить продукты могу только в большом Rimi. В СМИ сообщали, что в магазины будут пускать и без паспорта или ID-карты, что подойдут и водительские права, студенческий или удостоверение пенсионера. Руководствуясь такой информацией, я, конечно же оставил паспорт дома, так как мне неудобно носить с собой паспорт, а меня не пускают внутрь! Матери моей 85 лет. Она на этот раз останется без продуктов, которые я приношу каждую неделю", - рассказывает Валдис.

Администрация Alfa пояснила, что решения правительства о других документах, которые можно будет использовать для удостоверения личности вместе с годным сертификатом о вакцинации или перенесенной болезни, вступят в силу с 31 декабря.

С 31 декабря вместе с сертификатом можно будет показать и водительские права, удостоверение школьника, пенсионера или получателя пенсии.

Также в редакцию Bez Tabu обратилась Индра, которая хотела посетить торговый центр Alfa вместе с 14-летним, вакцинированным сыном.

Ребенка в торговый центр не впустили, так как он, хоть и был вакцинирован, не мог показать удостоверение личности: паспорт или ID-карту. Как указала Индра, у сына даже нет паспорта. По закону, он обязателен с 15 лет.

"Показали свидетельство о рождении, потом показала свой паспорт, где записан мой ребенок, но все равно не впустили. Для детей официальный документ - свидетельство о рождении, как можно не пускать в магазин", - рассказывает Индра.

Комментируя ситуацию, администрация Alfa признала, что охранники перестарались. Ребенок до 15 лет может в таких ситуациях для показать удостоверение школьника или свидетельство о рождении.

Если ребенка до 15 лет сопровождает его родитель, он может показать свой паспорт, в котором есть запись об этом ребенке.

С 31 декабря вместе с сертификатом Covid-19 можно будет показать также водительские права

Свою личность удостоверить можно будет не только паспортом или ID-картой, но и показав водительские права. Эти поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 вступают в силу 31 декабря.