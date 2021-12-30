Видео ⟩ Пьяный водитель-рецидивист в очередной раз убегал от полиции

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, на Курземском проспекте на возможного пьяного водителя указал другой шофер, которому показалось, что легковому автомобилю с разбитым лобовым стеклом, спущенным колесом и пьяным мужчиной за рулем не стоит находится на улице. Полицейские немедленно начали поиск подозрительного авто, которое увенчался успехом.

Стоит отметить, что водитель побитого Mercedes-Benz решил не сдаваться так просто и начал бегство по району Иманта, угрожая безопасности как пешеходов - в том числе, матерей с колясками, так и других участников движения. Во время побега он время от времени притормаживал до примерно 20 км/ч, а иногда даже останавливался, что давало полицейским надежду нагнать нарушителя и предотвратить его дальнейшее движение.

Изначальные попытки были неуспешными, но примерно через 15 минут погони по улицам Иманты и велодорожкам, водителя все же удалось окружить и остановить.

Тогда и стало ясно, почему водитель не хотел вступать в контакт с полицейскими. Против него ранее уже было возбуждено уголовное дело о вождении в состоянии опьянения и без прав и побег от полиции. Теперь, когда было совершено идентичное нарушение, полиция допускает, что денежным штрафом не обойдется, и виновный может попасть за решетку.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек, свидетельствуют данные Государственной полиции.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 415 протоколов, в том числе 128 за превышение скорости.

За прошедшие сутки на дорогах задержано 11 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.