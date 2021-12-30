Выявлено 1246 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1246 новых случаев Covid-19, поступила информация о 8 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1246 новых случаев Covid-19, поступила информация о 8 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
4 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 4 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 557,4 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 538 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 708 были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 9906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 275 517 человек.
Страны Балтии
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1697 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1050 человек, 104 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 713,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 12,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 517,6 тыс. человек, умерли 7,4 тыс. человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии выявлено 1379 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек.
По состоянию на утро четверга госпитализирован 231 пациент с коронавирусом. 163 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 136 человек (83,4%) не вакцинированы, а у 27 человек (16,6%) завершен курс вакцинации.
За минувшие сутки проанализировано 9503 теста, позитивный результат дали 1379. Среди получивших позитивный результат 656 человек не были вакцинированы, а у 723 завершен курс вакцинации. Всего в Эстонии зафиксировано 2497 случаев коронавируса, где генотипирование указывает на потенциальный омикрон-штамм.
Две дозы вакцины в Эстонии получили 61,4% населения.