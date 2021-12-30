МЧМ-2022 официально отменён

Такое решение было принято после того, как три матча группового турнира были отменены из-за коронавируса. В частности, сообщалось о заражениях в сборных США, Чехии и России, которым присудили технические поражения.

Также стало известно, что в российской команде положительный тест на коронавирус сдал нападающий Матвей Мичков.

"Помимо обеспечения здоровья и безопасности участников, Совет IIHF постановил, что в связи с техническими поражениями спортивная целостность турнира была поставлена ​​под угрозу, и мероприятие должно быть отменено", - написано в заявлении на сайте IIHF.

Президент IIHF Люк Тардиф рассказал, что молодёжный чемпионат мира по хоккею может быть проведён позднее. "С января начнём работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Возможно, турнир будет в июне или более поздним летом. Надо скорее приниматься за работу. Мы не сдаёмся. Это отмена, но она не означает, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут проведены заново", - приводит слова Тардифа "Чемпионат".