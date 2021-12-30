Чт, 30.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Минздрав хочет продлить чрезвычайную ситуацию на три-четыре недели

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Министерство здравоохранения рекомендует продлить объявленную в стране чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели, свидетельствует протокол заседания группы по оперативному управлению (OVG) от 28 декабря.

Минздрав на заседании указал, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайной ситуации к следующему заседанию OVG, которое состоится 3 января.

Как сообщалось, объявленная ранее чрезвычайная ситуация из-за распространения Covid-19 действует до 11 января следующего года и предусматривает различные ограничения.


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