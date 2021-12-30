Минздрав хочет продлить чрезвычайную ситуацию на три-четыре недели

Минздрав на заседании указал, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.
Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.
Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайной ситуации к следующему заседанию OVG, которое состоится 3 января.
Как сообщалось, объявленная ранее чрезвычайная ситуация из-за распространения Covid-19 действует до 11 января следующего года и предусматривает различные ограничения.