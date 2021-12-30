Чт, 30.12.2021
Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность Эгил Левитс об однополых семьях
Эгил Левитс об однополых семьях

Оператор Nord Stream 2 заявил о готовности начать поставки газа

Иллюстративные фото ФОТО: EPA/Scanpix

Компания Nord Stream AG, оператор немецко-российского газопровода Nord Stream 2, в среду, 29 декабря, заявила, что готова начать поставку газа.

Однако немецкий регулятор энергетики BNetzA в начале декабря заявил, что процесс сертификации Nord Stream 2 может затянуться до второй половины следующего года.

"29 декабря завершилась процедура ввода газа во вторую секцию Nord Stream 2. Этого напора достаточно, чтобы в будущем начать транспортировку газа", - указывает Nord Stream 2 AG.

Президент России Владимир Путин в среду также подтвердил, что Россия готова начать подавать газ по Nord Stream 2, как только немецкие власти дадут разрешение.

Строительство Nord Stream 2 было закончено в сентябре, но BNetzA в ноябре остановило сертификацию проекта в Германии, указав, что проект должен соответствовать правовым актам страны, чтобы ее завершить.


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