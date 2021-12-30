Оператор Nord Stream 2 заявил о готовности начать поставки газа
Компания Nord Stream AG, оператор немецко-российского газопровода Nord Stream 2, в среду, 29 декабря, заявила, что готова начать поставку газа.
Компания Nord Stream AG, оператор немецко-российского газопровода Nord Stream 2, в среду, 29 декабря, заявила, что готова начать поставку газа.
Однако немецкий регулятор энергетики BNetzA в начале декабря заявил, что процесс сертификации Nord Stream 2 может затянуться до второй половины следующего года.
"29 декабря завершилась процедура ввода газа во вторую секцию Nord Stream 2. Этого напора достаточно, чтобы в будущем начать транспортировку газа", - указывает Nord Stream 2 AG.
Президент России Владимир Путин в среду также подтвердил, что Россия готова начать подавать газ по Nord Stream 2, как только немецкие власти дадут разрешение.
Строительство Nord Stream 2 было закончено в сентябре, но BNetzA в ноябре остановило сертификацию проекта в Германии, указав, что проект должен соответствовать правовым актам страны, чтобы ее завершить.