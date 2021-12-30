Оператор Nord Stream 2 заявил о готовности начать поставки газа

Однако немецкий регулятор энергетики BNetzA в начале декабря заявил, что процесс сертификации Nord Stream 2 может затянуться до второй половины следующего года.

"29 декабря завершилась процедура ввода газа во вторую секцию Nord Stream 2. Этого напора достаточно, чтобы в будущем начать транспортировку газа", - указывает Nord Stream 2 AG.

Президент России Владимир Путин в среду также подтвердил, что Россия готова начать подавать газ по Nord Stream 2, как только немецкие власти дадут разрешение.