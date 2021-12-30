Чт, 30.12.2021
Надо сказать, что связи, сохранившиеся с советских времен, в целом сыграли положительную роль. Владимир Путин
Владимир Путин

Фото ⟩ Горячая Кищук, обнаженная Галич и праздничная Варнава

Еженедельно RUS TVNET публикует подборку самых пикантных фотографий звезд за неделю, которые появлялись в их Instagram-аккаунтах.

 Айза Долматова напомнила о себе пикантным фото!

Алена Водонаева поделилась кадрами с нежной и чувственной фотосессии. 

Оля Бойко продолжает вдохновлять своих поклонников горячими танцами. 

Глюкоза поздравила подписчиков с наступающим!

Маша Горбань передает горячий привет со своего отдыха на Шри-Ланке!

Новогодняя Екатерина Варнава! 

Агата Муцениеце расслабляется в бассейне и провожает 2021 год.

Пикантное фото от Екатерины Кищук! 

Джаред Лето также не оставил без подарка своих поклонников!

Ида Галич поделилась откровенными фото в своем профиле. Позже эти фото были удалены, но мы все сохранили!

ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

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