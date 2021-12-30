Hyundai неожиданно приостановила выпуск машин на водороде

Hyundai - один из немногих на данный момент производителей автомобилей в мире, кто предлагает автомобили с водородным двигателем. Это несомненно интересная технология, однако кажется, что она не слишком многообещающая, чтобы быть жизнеспособной хотя бы на рынке личных легковых автомобилей. По крайней мере, не с точки зрения Hyundai, который отказался от дальнейшего развития этого этого двигателя.
Об этом сообщает с ссылкой на свои источники информации южнокорейская газета The Chosun Ilbo. Она уточняет, что производство водородных автомобилей приостановлено на время, но ситуация для этого вида транспорта не выглядит оптимистичной. Водородные автомобили по-прежнему невероятно дорого стоят, не приносят производителю прибыль, а также их тяжело эксплуатировать, так как отсутствует инфраструктура для их эксплуатации.
Согласно информации The Chosun Ilbo, производство двигателей было остановлено еще в ноябре, а также была серьезно сокращена команда разработчиков в научном и техническом центре.
Заявление корейской газеты стало неожиданным, так как несколько месяцев назад прошла презентация планов компании Hyndai по использованию водородных двигателей под названием Hydrogen Vision 2040. Ее цель - создать целый ряд водородных двигателей и оснащенных ими транспортных средств.
На данный момент Hyundai Motor предлагает одну серийную модель автомобиля на водороде - кроссовер Nexo.