Hyundai неожиданно приостановила выпуск машин на водороде

Hyundai - один из немногих на данный момент производителей автомобилей в мире, кто предлагает автомобили с водородным двигателем. Это несомненно интересная технология, однако кажется, что она не слишком многообещающая, чтобы быть жизнеспособной хотя бы на рынке личных легковых автомобилей. По крайней мере, не с точки зрения Hyundai, который отказался от дальнейшего развития этого этого двигателя.