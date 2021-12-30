В новом году состоится кризисное заседание по поводу роста цен на электричество и газ

На заседании будет рассматриваться ситуация с теплоснабжением в Даугавпилсе и других самоуправлениях Латвии.

"В настоящее время в стране нет недостатка в энергоресурсах - электроэнергии, природном газе и нефтепродуктах, и необходимые для производства тепловой энергии ресурсы доступны, а также технически их возможно доставить всем пользователям в необходимом объеме. Поэтому нет оснований для обеспокоенности в связи с нехваткой ресурсов, что могло бы привести к кризисной ситуации в стране", - сказал министр.

Он отметил, что проблемы вызваны глобальным ростом цен на электроэнергию и газ, что привело к росту цен на теплоэнергию, который в отдельных самоуправлениях достаточно велик и негативно сказывается на платежеспособности населения и конкурентоспособности предприятий. Поэтому необходимо думать о различных решениях по стабилизации ситуации и устранению подобных рисков в будущем, сказал глава Минэкономики.