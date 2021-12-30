Чт, 30.12.2021
Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность Эгил Левитс об однополых семьях
Эгил Левитс об однополых семьях
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В новом году состоится кризисное заседание по поводу роста цен на электричество и газ

Министр экономики Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 3 января, министр экономики Янис Витенбергс созвал заседание Государственного энергетического кризисного центра, чтобы обсудить ситуацию с доступностью энергоресурсов в стране, сообщила советник министра по связям с общественностью Винета Вилистере-Лаце.

На заседании будет рассматриваться ситуация с теплоснабжением в Даугавпилсе и других самоуправлениях Латвии.

"В настоящее время в стране нет недостатка в энергоресурсах - электроэнергии, природном газе и нефтепродуктах, и необходимые для производства тепловой энергии ресурсы доступны, а также технически их возможно доставить всем пользователям в необходимом объеме. Поэтому нет оснований для обеспокоенности в связи с нехваткой ресурсов, что могло бы привести к кризисной ситуации в стране", - сказал министр.

Он отметил, что проблемы вызваны глобальным ростом цен на электроэнергию и газ, что привело к росту цен на теплоэнергию, который в отдельных самоуправлениях достаточно велик и негативно сказывается на платежеспособности населения и конкурентоспособности предприятий. Поэтому необходимо думать о различных решениях по стабилизации ситуации и устранению подобных рисков в будущем, сказал глава Минэкономики.

Как сообщалось, для снижения влияния роста цен на электроэнергию уже введен ряд мер поддержки - увеличена поддержка защищенным пользователям и энергоемким предприятиям, более быстро будет снижаться доля компонента обязательной закупки в тарифе, на 50% снижена доля тарифа за распределение электроэнергии на срок до 1 апреля 2022 года. Кроме того, правительство утвердило выплату пособий вакцинированным пожилым людям в размере 20 евро в месяц, а также будет помогать самоуправлениям с финансированием для жилищных пособий.


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