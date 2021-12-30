Вводила прививку в вату: полиция призывает осудить женщину-медика

12 октября полиция получила заявление из медицинского учреждения Риги, в которое поступил человек, заболевший Covid-19 , но имеющий действующий ковид-сертификат о вакцинации против Covid-19. По мере развития болезни его состояние ухудшилось, и он признался, что документ был фиктивным.

В ходе расследования выяснилось, что и пациент, и его супруга получили фиктивные сертификаты о вакцинации. Были определены место проведения фиктивной вакцинации и вовлеченные в этот процесс люди.

Уже 13 октября по подозрению в проведении фиктивной вакцинации правоохранители задержали в Алуксне сотрудницу медицинского учреждения 1976 года рождения. Также были проведены обыски по месту ее жительства и работы, в ходе которых были изъяты носители информации и различные документы.

В ходе расследования была получена информация, что упомянутая медработница ввела вакцину в вату.

Полиция предлагает привлечь медика к ответственности за подделку документа, совершенную группой лиц по предварительному сговору, и за внесение заведомо ложной информации в автоматизированную систему обработки данных.

Супругов предлагается привлечь к ответственности за подделку документа, совершенную группой лиц по предварительному сговору, и его дальнейшее использование.

Полиция Латвии призывает всех, кто располагает информацией о фальсификации вакцинации, сообщать об этом. Тех, кто участвовал в такой деятельности, призывают обратиться в полицию и сотрудничать со следователями. В зависимости от ситуации будет оцениваться предусмотренная законом возможность освобождения таких лиц от уголовной ответственности.

С лета полиция возбудила уже десятки уголовных дел по проведению фиктивной вакцинации. Некоторые из задержанных - медицинские работники.