Оттепель и желтое предупреждение: прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь
В пятницу, 31 декабря, последний день 2021 года, в Латвии ожидаются оттепель, туман и моросящий ледяной дождь, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 31 декабря, последний день 2021 года, в Латвии ожидаются оттепель, туман и моросящий ледяной дождь, прогнозируют синоптики.
Более значительные осадки вероятны ночью и с утра, на востоке страны также в виде снега.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение по всей стране из-за тумана и ледяной мороси.
Температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов, местами в Курземе - до +6 градусов. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге последний день года будет туманным, ночью ожидается ледяной дождь, днем моросящий дождь. Улицы и тротуары во многих местах покроются льдом. Ветер юго-западный от медленного до умеренного, воздух прогреется до +3 градусов.
Новогодняя ночь в Латвии также будет туманной и дождливой.