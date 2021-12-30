Чт, 30.12.2021
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Владимир Путин

Оттепель и желтое предупреждение: прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь

ФОТО: Pexels

В пятницу, 31 декабря, последний день 2021 года, в Латвии ожидаются оттепель, туман и моросящий ледяной дождь, прогнозируют синоптики.

Более значительные осадки вероятны ночью и с утра, на востоке страны также в виде снега.

Дороги во многих местах обледенеют и станут очень скользкими.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение по всей стране из-за тумана и ледяной мороси.

Температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов, местами в Курземе - до +6 градусов. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге последний день года будет туманным, ночью ожидается ледяной дождь, днем моросящий дождь. Улицы и тротуары во многих местах покроются льдом. Ветер юго-западный от медленного до умеренного, воздух прогреется до +3 градусов.

Новогодняя ночь в Латвии также будет туманной и дождливой.


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