Италия вводит локдаун для непривитых

С 10 января непривитые жители Италии не будут иметь доступа к отелям, конференц-центрам, местному и дальнему общественному транспорту, фестивалям и горнолыжным подъемникам заявили власти страны.

Новые правила, прозванные в СМИ "локдауном для непривитых", будут действовать до 31 марта, конца режима чрезвычайного положения в стране.

Число случаев Covid-19 в Италии за последние дни резко возросло: за последние сутки было зарегистрировано 98 000 новых случаев заражения и почти 150 смертей.

Правительство также решило отменить предупредительный карантин для вакцинированных или имевших тесный контакт с человеком с коронавирусом.

Однако, это будет применимо только к получившим бустерную дозу прививки, либо если если после получения второй дозы прошло не более 120 дней.

В течение десяти дней после близкого контакта нужно будет носить маски FFP2. Любой, у кого появляются симптомы, должен пройти ПЦР или тест на антиген.