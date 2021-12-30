Чт, 30.12.2021
Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность Эгил Левитс об однополых семьях
Эгил Левитс об однополых семьях

Италия вводит локдаун для непривитых

ФОТО: Reuters/ScanPix

Правительство Италии решило ужесточить "корона-ограничения" для непривитых.

С 10 января непривитые жители Италии не будут иметь доступа к отелям, конференц-центрам, местному и дальнему общественному транспорту, фестивалям и горнолыжным подъемникам заявили власти страны.

Новые правила, прозванные в СМИ "локдауном для непривитых", будут действовать до 31 марта, конца режима чрезвычайного положения в стране.

Число случаев Covid-19 в Италии за последние дни резко возросло: за последние сутки было зарегистрировано 98 000 новых случаев заражения и почти 150 смертей.

Правительство также решило отменить предупредительный карантин для вакцинированных или имевших тесный контакт с человеком с коронавирусом.

Однако, это будет применимо только к получившим бустерную дозу прививки, либо если если после получения второй дозы прошло не более 120 дней.

В течение десяти дней после близкого контакта нужно будет носить маски FFP2. Любой, у кого появляются симптомы, должен пройти ПЦР или тест на антиген.

Десятидневный карантин станет обязательным для непривитых, заболевших или контактировавших с таким человеком.


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