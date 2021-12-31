Китайских футболистов заставят свести татуировки
Министерство спорта Китая запретило игрокам национальной сборной делать татуировки и рекомендовало удалить или скрыть старые. Об этом сообщает Reuters.
Министерство спорта Китая запретило игрокам национальной сборной делать татуировки и рекомендовало удалить или скрыть старые. Об этом сообщает Reuters.
Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР (GAS) выпустило заявление, в котором рекомендовало футболистам национальной сборной свести имеющиеся татуировки. Также вводится строгий запрет на нанесение на тело новых изображений.
"Спортсменам национальной сборной и национальной команды U-23 строго запрещено делать новые татуировки. Тем, у кого уже есть татуировки, рекомендуется самостоятельно удалить их", - говорится в сообщении ведомства.
Ведомство допускает сохранение игроками татуировок только при наличии особых обстоятельств, которые должны быть согласованы с командой. В таком случае изображения на теле должны быть скрыты во время тренировок и матчей.
Кроме того, в сборную Китая U-20 и юношеские национальные команды запрещено вызывать футболистов с татуировками.
Запрет направлен на то, чтобы "в полной мере демонстрировать позитивный дух китайских футболистов и служить хорошим примером для общества". Власти КНР проводят политику, направленную на сохранение традиционных нравственных ценностей, а в 2018 году запретили показывать по телевидению знаменитостей с татуировками.
Ранее президент КНР Си Цзиньпинь заявил о намерении принять чемпионат мира и о том, что ставит своей сборной цель победить на мундиале. Напомним, сборная Китая не может выйти в финальную часть чемпионата мира с момента своего дебютного выступления в 2002 году. В рейтинге FIFA сборная Китая находится на 74-й позиции.