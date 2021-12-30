Чт, 30.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

"Динамо" в последнем матче года одержало победу над "Торпедо"

Игроки рижского "Динамо" ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 30 декабря, рижское "Динамо" на выезде в овертайме обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в КРК "Нагорный" и завершился со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу рижского "Динамо".

Голами в составе хозяев отметились Илья Федотов и Кенни Агостино, который оформил дубль. За "Динамо" отличились Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Карсумс. Победный гол в овертайме забил Патрик Озолс.

В данный момент "Динамо" имеет в своём активе 37 очков и занимает последнее, 12-е место на Западе. У "Торпедо" 47 очков и 9-я позиция.

Следующие два матча рижане также проведут на выезде. 3 января подопечные Владимира Крикунова сыграют с "Барысом", а 5 января - с "Салаватом Юлаев".


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