"Динамо" в последнем матче года одержало победу над "Торпедо"
В четверг, 30 декабря, рижское "Динамо" на выезде в овертайме обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В четверг, 30 декабря, рижское "Динамо" на выезде в овертайме обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в КРК "Нагорный" и завершился со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу рижского "Динамо".
Голами в составе хозяев отметились Илья Федотов и Кенни Агостино, который оформил дубль. За "Динамо" отличились Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Карсумс. Победный гол в овертайме забил Патрик Озолс.
В данный момент "Динамо" имеет в своём активе 37 очков и занимает последнее, 12-е место на Западе. У "Торпедо" 47 очков и 9-я позиция.
Следующие два матча рижане также проведут на выезде. 3 января подопечные Владимира Крикунова сыграют с "Барысом", а 5 января - с "Салаватом Юлаев".