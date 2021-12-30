"Динамо" в последнем матче года одержало победу над "Торпедо"

Матч проходил в КРК "Нагорный" и завершился со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу рижского "Динамо".

Голами в составе хозяев отметились Илья Федотов и Кенни Агостино, который оформил дубль. За "Динамо" отличились Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Карсумс. Победный гол в овертайме забил Патрик Озолс.

В данный момент "Динамо" имеет в своём активе 37 очков и занимает последнее, 12-е место на Западе. У "Торпедо" 47 очков и 9-я позиция.