30 декабря в одном абзаце ⟩ Продление ЧС, обрушение декораций в "Дайлес" и погода на Новый год

События дня в одном абзаце

Все обсуждают

В Риге будет запрещено при отоплении использовать уголь, а все отопительные системы нужно будет регистрировать. Такие вот изменения.

Чем себя порадовать

В преддверии праздников мы предлагаем серию программ "Готовь историю!", в которых знаменитые в Латвии люди готовят новые вкусные блюда к праздничному столу. На этот раз студию RUS TVNET посетила модный фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова, которая приготовила сытную послепраздничную солянку.