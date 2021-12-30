Чт, 30.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

30 декабря в одном абзаце ⟩ Продление ЧС, обрушение декораций в "Дайлес" и погода на Новый год

Спектакль "Смильгис" ФОТО: Kristaps Kalns

Чуть больше суток осталось до заветного Нового года! Но время для итогов дня найдется всегда!

События дня в одном абзаце

В театре "Дайлес" прямо во время спектакля обрушились декорации. Некоторые зрители подумали, что это была часть представления. О насущном - в день Нового года в Латвии объявлено желтое предупреждение. А вообще, сильного холода не будет. И снова о коронавирусе: пока Минздрав хочет продлить режим ЧС на три-четыре недели, латвийская медик прогнозирует, что грядущей весной коронавирусом переболеют практически все, что избавит от большинства проблем. Интересно, сбудется ли это. Полиция призывает осудить женщину-медика - она вводила прививку в вату (по просьбе "вакцинируемого", разумеется). Новость из Эстонии - там отец семейства расстроился, что не заразился коронавирусом, пока болела вся его семья. Нам бы такие проблемы. Тем временем многие до сих пор пытаются показывать вместе с ковид-сертификатом не паспорт или ID-карту, а водительские права. Специально для них ситуация будет изменена. Из истории катастроф в Латвии: 54 года назад, утром 30 декабря, современный в то время пассажирский самолет Ан-24 разбился на картофельном поле рядом с Лиепайским аэродромом. Погибли 44 пассажира. 

Все обсуждают

В Риге будет запрещено при отоплении использовать уголь, а все отопительные системы нужно будет регистрировать. Такие вот изменения.

Чем себя порадовать

В преддверии праздников мы предлагаем серию программ "Готовь историю!", в которых знаменитые в Латвии люди готовят новые вкусные блюда к праздничному столу. На этот раз студию RUS TVNET посетила модный фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова, которая приготовила сытную послепраздничную солянку.

Фото дня:

В соцсетях распространилась новость, что 29 декабря, около 22:40 на улице Чака, 30, некий мужчина разбил женщине нос, после того, как та обвинила его дочь в разбрасывании мусора на улице. После экспертизы станет известна степень тяжести травм и будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ФОТО: facebook.com/edys.empelis

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