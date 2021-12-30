Пассажир с коронавирусом ехал в Ригу на самолете и автобусе

В 6:50 пассажир вылетел рейсом Лондон - Рига (W92504), который был перенаправлен в Вильнюс. Затем оттуда он ехал автобусом до Риги.

Всем пассажирам, пользовавшимся этими маршрутами, рекомендуется следить за своим здоровьем. В случае появления симптомов, типичных для Covid-19, рекомендуется остаться дома и обратиться к врачу.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, контактировали ли вы с пациентом с Covid-19, может помочь приложение Apturi Covid.