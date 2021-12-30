Пт, 31.12.2021
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Видео ⟩ Впечатляющие кадры: в Латгале поезд сбил автомобиль, застрявший на рельсах

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Как сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции, вечером в среду, 29 декабря, у села Малта поезд столкнулся со стоявшим на рельсах автомобилем.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, автомобиль Audi A6 Avant недалеко от села Малта в Резекненском крае, на железнодорожной станции Малта, из-за того, что дорога была скользкой, оказался на железнодорожных путях и застрял. Около 19:30 в автомобиль врезался движущийся поезд.

В момент столкновения в машине никого не было, так что в результате происшествия никто не пострадал.

В полиции возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства случившегося.


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