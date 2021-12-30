Видео ⟩ Впечатляющие кадры: в Латгале поезд сбил автомобиль, застрявший на рельсах

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, автомобиль Audi A6 Avant недалеко от села Малта в Резекненском крае, на железнодорожной станции Малта, из-за того, что дорога была скользкой, оказался на железнодорожных путях и застрял. Около 19:30 в автомобиль врезался движущийся поезд.