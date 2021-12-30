Видео ⟩ Впечатляющие кадры: в Латгалии поезд сбил автомобиль, застрявший на рельсах

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, автомобиль Audi A6 Avant недалеко от село Малта в Резекненском районе, на железнодорожной станции "Малта", из-за скользкой дороги попал на железнодорожные рельсы и застрял. Около 19:30 в автомобиль врезался едущий поезд.