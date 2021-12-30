Чт, 30.12.2021
Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность Эгил Левитс об однополых семьях
Эгил Левитс об однополых семьях

Видео ⟩ Впечатляющие кадры: в Латгалии поезд сбил автомобиль, застрявший на рельсах

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Как сообщили в Латгальском региональном управлении государственной полиции, вечером в среду, 29 декабря, у села Малта поезд столкнулся со стоявшим на рельсах автомобилем.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, автомобиль Audi A6 Avant недалеко от село Малта в Резекненском районе, на железнодорожной станции "Малта", из-за скользкой дороги попал на железнодорожные рельсы и застрял. Около 19:30 в автомобиль врезался едущий поезд.

В момент столкновения в машине никого не было, и в результате происшествия никто не пострадал.

В полиции возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства случившегося.


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