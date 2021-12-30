Эстонский суд отказал детоубийце в досрочном освобождении

Освобождение обмануло бы чувство справедливости у общества

У Василия Очкаленко нет на свободе гарантированного рабочего места. Из характеристики тюрьмы видно, что на протяжении заключения он работал. Нынешнее заключение он отбывает в том числе и за имущественные преступления, то есть за попытку кражи со взломом. Таким образом, несмотря на то, что у Очкаленко было рабочее место, у него нет навыков экономического ведения хозяйства, и сейчас не исключено, что он может начать совершать новые преступления, посчитал суд.

"Кроме того, нужно учитывать и то, что в понятие наказание входит не только охрана правопорядка и попытка повлиять на осужденного, чтобы он не совершал новых преступлений, речь также идет об ответственности за совершенное преступление. Согласно Пенитенциарному кодексу, основанием для наказания является вина человека. Таким образом, условное освобождение зависит не только от того, есть ли основание считать, что дальше он будет жить законопослушно, но оценить нужно и то, насколько отбытое наказание можно считать достаточным, учитывая совершенные поступки", - отметила судья.

Исходя из этого, суд убежден, что досрочное освобождение заключенного не оправдано и не обосновано. В данном случае, поддерживающие досрочное освобождение обстоятельства, как место жительства или помощь родственников на свободе, не перевешивают совершенных преступлений и не делают досрочное освобождение заключенного возможным.

"Суд не уверен, что контроль поведения заключенного будет проходить без проблем и считает, что нахождение заключенного в данный момент в тюрьме открытого типа влияет на него положительнее, чем его досрочное освобождение. Освобождение Василия Очкаленко из тюрьмы сейчас обмануло бы чувство справедливости у общества. Осужденный должен прочувствовать влияние наказания и понести ответственность за совершенное", - подчеркнул суд.

Сегодняшнее решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу и его можно обжаловать.

По словам Очкаленко, он изменился

22 декабря в суде Очкаленко сказал, что страхи в отношении него безосновательны и, освободившись, он намерен доказать, что годы тюрьмы его изменили. Он заверил, что поначалу не собирается даже выходить из дома без большой на то надобности.

Находящийся сейчас в тюрьме открытого типа и работающий в центре сортировки мусора Очкаленко на прошлой неделе признался судьям, что у него есть только одно действующее наказание за то, что опоздал с возвращением обратно в тюрьму.