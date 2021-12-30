Эстонский суд отказал детоубийце в досрочном освобождении
30 декабря Харьюский уездный суд Эстонии постановил не выпускать на свободу отбывающего пожизненное заключение педофила-детоубийцу Василия Очкаленко (56), пишет Rus.Postimees.
30 декабря Харьюский уездный суд Эстонии постановил не выпускать на свободу отбывающего пожизненное заключение педофила-детоубийцу Василия Очкаленко (56), пишет Rus.Postimees.
Суд пришел к выводу, что в случае Очкаленко риск рецидива все же очень высокий, а условия освобождения и возможные дополнительные обязательства его не снижают.
"Согласно данным Регистра наказания, в данный момент у Василия Очкаленко имеется одно действующее уголовное наказание за умышленное убийство с целью сокрытия изнасилования. Степень тяжести преступлений в его случае повышена. Он совершил крайне тяжкое преступление против жизни человека, а также деяние, связанное с сексуальным самоопределением. Таким образом, Василия Очкаленко можно освободить только в том случае, если исходящая от него угроза рецидива будет очень маленькой", - отметила в своем решении судья Харьюского уездного суда Татьяна Богданова.
Поскольку Очкаленко долгое время находился вне обычного общества, для снижения исходящих из сложности адаптации рисков ему крайне необходимо опорное лицо или отправка в реабилитационный центр, где он мог бы своевременно решать возможные проблемы при помощи специалистов.
Пожизненный заключенный Очкаленко имеет сейчас одно действующее дисциплинарное наказание, из чего суд может сделать только такой вывод: если он не может соблюдать правила даже в контролируемой среде, как он сможет это делать, находясь на свободе?
У Василия Очкаленко нет на свободе гарантированного рабочего места. Из характеристики тюрьмы видно, что на протяжении заключения он работал. Нынешнее заключение он отбывает в том числе и за имущественные преступления, то есть за попытку кражи со взломом. Таким образом, несмотря на то, что у Очкаленко было рабочее место, у него нет навыков экономического ведения хозяйства, и сейчас не исключено, что он может начать совершать новые преступления, посчитал суд.
"Кроме того, нужно учитывать и то, что в понятие наказание входит не только охрана правопорядка и попытка повлиять на осужденного, чтобы он не совершал новых преступлений, речь также идет об ответственности за совершенное преступление. Согласно Пенитенциарному кодексу, основанием для наказания является вина человека. Таким образом, условное освобождение зависит не только от того, есть ли основание считать, что дальше он будет жить законопослушно, но оценить нужно и то, насколько отбытое наказание можно считать достаточным, учитывая совершенные поступки", - отметила судья.
Исходя из этого, суд убежден, что досрочное освобождение заключенного не оправдано и не обосновано. В данном случае, поддерживающие досрочное освобождение обстоятельства, как место жительства или помощь родственников на свободе, не перевешивают совершенных преступлений и не делают досрочное освобождение заключенного возможным.
"Суд не уверен, что контроль поведения заключенного будет проходить без проблем и считает, что нахождение заключенного в данный момент в тюрьме открытого типа влияет на него положительнее, чем его досрочное освобождение. Освобождение Василия Очкаленко из тюрьмы сейчас обмануло бы чувство справедливости у общества. Осужденный должен прочувствовать влияние наказания и понести ответственность за совершенное", - подчеркнул суд.
Сегодняшнее решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу и его можно обжаловать.
22 декабря в суде Очкаленко сказал, что страхи в отношении него безосновательны и, освободившись, он намерен доказать, что годы тюрьмы его изменили. Он заверил, что поначалу не собирается даже выходить из дома без большой на то надобности.
Находящийся сейчас в тюрьме открытого типа и работающий в центре сортировки мусора Очкаленко на прошлой неделе признался судьям, что у него есть только одно действующее наказание за то, что опоздал с возвращением обратно в тюрьму.
"Прозвучали непонятные высказывания о том, будто я зол на людей и государство, поскольку мое наказание длится так долго, - сказал Очкаленко. - Это неправда, напротив. Я получил за свое преступление высшую меру и четыре года провел в камер для смертников. Днем и ночью я ждал, что в любой момент могут прийти и отвести меня на расстрел. И тут мою смертную казнь заменили на пожизненное заключение, то есть государство подарило мне жизнь. Больше года назад я попал в тюрьму открытого типа, это опять большой подарок со стороны государства. И теперь у меня есть возможность освободиться и начать свою жизнь с нуля. Как я могу злиться на государство? Напротив, я очень благодарен", - сказал он, сославшись на то обстоятельство, что через 25 лет осужденный пожизненно может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Судья Татьяна Богданова спросила, в курсе ли Очкаленко обращения, под которым подписались 3068, требующие, чтобы его не освобождали пока он не пройдет все необходимые социальные программы?
"Это создание паники, люди меня не знают. Это нереально, чтобы после освобождения я тут же побежал совершать новое преступление", - сказал Очкаленко, уточнив, что в тюрьме прошел все необходимые социальные программы. Он утверждает, что страхи людей безосновательны, и он собирается доказать, что даже такой преступник, как он, может измениться и жить в обществе нормальной жизнью.
В случае освобождения, Очкаленко собирался жить в Хаапсалу у своего отчима и попытаться найти работу.
Тюрьма и прокуратура не поддержали досрочного освобождения Василия Очкаленко.